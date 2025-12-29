Předpovědi ekonomiky pro další rok se podobají věštění z kávové sedliny. V podstatě všechno může být pravda, ale jen do té doby, než se objeví černá labuť, která všechny prognózy pošle do zapomnění.
Přesto platí, že se tyto labutě nevyskytují příliš často, takže se vyplatí připravit se na mnohá očekávání. Pojďme se na některá podívat.
Co se dočtete dál
- Co bude mít nejlepší vliv na ekonomiku v příštím roce?
- Co se dá očekávat od vlády a centrální banky?
- Jaký vývoj čeká finanční trhy?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.