Česká ekonomika loni stoupla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) v úterý o desetinu procentního bodu vylepšil svůj původní lednový odhad. Vývoj pozitivně ovlivnila domácí i zahraniční poptávka. Růst hrubého domácího produktu (HDP) byl loni nejvyšší od roku 2022. V posledním čtvrtletí loňského roku se HDP meziročně zvýšil rovněž o 2,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,6 procenta.
„Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavními faktory mezičtvrtletního růstu HDP vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivní příspěvek měla také zahraniční poptávka. Negativní vliv měla změna stavu zásob,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Za celý loňský rok vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností o tři procenta, výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí o 2,2 procenta a tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o dvě procenta. Saldo zahraničního obchodu se zvýšilo v běžných cenách meziročně o 0,8 miliardy na 504,2 miliardy korun.
Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, loni v porovnání s rokem 2024 vzrostla o 2,8 procenta. Nejvýrazněji k tomu přispěla odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, rovněž informační a komunikační činnosti a také průmysl.
Celková zaměstnanost se meziročně zvýšila o 1,1 procenta na 5,5 milionu lidí. Celkem bylo odpracováno o 2,3 procenta hodin více než v roce 2024.
