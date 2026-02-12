O takovém vítězství sní většina politiků. Japonská premiérka Sanae Takaičiová v předčasných volbách do dolní komory parlamentu v neděli převálcovala politické konkurenty. Ze 465 míst získala její Liberálnědemokratická strana (LDP) 316 a to jí stačí k tomu, aby mohla vládnout Japonsku bez koaličního partnera, a dokonce může měnit ústavu. Takaičiová od voličů získala silný mandát, aby prosadila reformy, které mají proměnit Japonsko. Její vítězství se odrazilo také na akciovém trhu, kde se opět rozjel takzvaný „Takaiči trade“.
Co se dočtete dál
- Proč je taková poptávka po japonských akciích?
- Není růst akciového trhu přehnaný?
- Může japonská premiérka proměnit tamní ekonomiku?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.