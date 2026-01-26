Jedna z nejzadluženějších zemí světa letos přitahuje mimořádnou pozornost. Výnosy japonských státních dluhopisů se minulý týden vyšplhaly na nejvyšší úrovně za poslední dekády. Obvykle růst výnosů znamená posilování měny, ale v případě Japonska tento vztah neplatí. To může naznačovat klesající důvěru v ekonomiku nebo obavy z nadměrného dluhového zatížení.
Co se dočtete dál
- Co se děje v Japonsku.
- Jak to může ovlivnit globální trhy.
- Proč dolar klesá a zlato roste.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.