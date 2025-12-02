Japonsko je největším zahraničním věřitelem Spojených států. Wall Street proto znervózní pokaždé, když se objeví zprávy o tom, že by si mohl japonský kapitál najít lepší místo, kde by se zhodnotil. Odliv stovek miliard dolarů by totiž mohl ovlivnit americký dluhopisový trh a zkomplikovat život také držitelům amerických akcií. Poslední výrok šéfa japonské centrální banky proto vyvolal na trzích velkou pozornost. Někteří odborníci varují v souvislosti s Japonskem už delší dobu před možným finančním armagedonem.
Co se dočtete dál
- Co se děje v Japonsku?
- Jak to ovlivnilo globální trhy?
- Proč by mohlo dojít k výprodeji akcií a kryptoměn?
- Proč někteří mluví o finančním armagedonu?
