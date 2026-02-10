Japonská vládní Liberálně demokratická strana premiérky Sanae Takaičiové získala v nedělních volbách dvoutřetinovou většinu v dolní komoře parlamentu. Pro východní Asii to znamená geopolitické zemětřesení, které bude mít dopady i do Evropy. Premiérka totiž hned oznámila, že bude usilovat o změnu ústavy nadiktované americkými vítězi po roce 1945 – a to včetně článku, který Japonsku zakazuje zbrojit.

Cesta ke změně ústavy ovšem není ani za těchto podmínek jednoduchá, vyžaduje i souhlas horní komory, kde vládní strana většinu nemá, a pak také referendum. Nicméně, už jen to, že japonská premiérka něco takového otevřeně prosazuje, ukazuje, jak moc se svět posledních let mění.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem se liší motivace zbrojit Tokia a Berlína.
  • Jak vnímají amerického spojence.
  • Proč je důležité NATO.
