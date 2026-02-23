Nejlepší pasivní fondy dostupné českým investorům nabídly v posledních deseti letech výnos přes dvacet procent ročně, jejich vylepšené verze pak i ke čtyřiceti. Kdo měl portfolio složené z některých ze stovky nejvýdělečnějších fondů, závratnou rychlostí se přiblížil finanční svobodě nebo jí už rovnou dosáhl. Hospodářské noviny přináší unikátní analýzu, která s využitím desítek tisíc dat odhalila sto nejúspěšnějších pasivních fondů dostupných i českým investorům. Přináší také model, na němž si může zkusit poskládat portfolio z těchto fondů každý. Důležité je brát v úvahu kromě výnosu i další věci.
Co se dočtete dál
- Které pasivní fondy jsou v posledních deseti letech nejvýnosnější a co mají společného.
- Proč jsou úplně ty nejvýnosnější fondy jen pro odvážné povahy.
- Poskládejte si vlastní optimální portfolio z nejvýnosnějších fondů.
