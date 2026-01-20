Nejlepší podílové fondy dokázaly v posledních osmi letech bez potíží překonat i americký index S&P 500. Češi si tak mohli přijít i na roční dvojciferné výnosy a také porážet v posledních letech oblíbené pasivní strategie. Má to ale samozřejmě pár háčků, na které musí investor při výběru podílových fondů myslet. Hospodářské noviny přinášejí přehled stovky fondů, které vynáší nejvíce, a model, na němž si může zkusit poskládat portfolio z těchto fondů každý. Důležité je brát v úvahu kromě výnosu totiž i další věci.
Co se dočtete dál
- Na kterých podílových fondech Češi nejvíce vydělávají v posledních letech.
- Proč samotný výnos není to jediné, na co je potřeba se dívat.
- Jak z jednotlivých fondů poskládat funkční portfolio.
