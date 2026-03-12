Českou ekonomiku i naši společnost pravidelně ovlivňují globální události – pandemie covidu, ruská agrese proti Ukrajině a nyní konflikt na Blízkém východě. Zatímco covidové období v kombinaci s historicky nízkými úrokovými sazbami nastartovalo obrovskou poptávku po bydlení i rekreačních nemovitostech, energetický šok po začátku ruské agrese a následná inflace realitní trh dočasně zpomalily.
Aktuální eskalace na Blízkém východě pak kromě dopadů na ceny ropy přináší významnou nejistotu také pro tisíce Čechů a Slováků, kteří v uplynulých letech investovali do nemovitostí v Dubaji – trhy, kde ceny rostly dvouciferně a pořizovací cena byla často výrazně nižší než v Česku a zároveň nabízela atraktivní výnosy z pronájmu. Ta relativní jistota se však minulý týden výrazně otřásla.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad by měla eskalace konfliktu na Blízkém východě na ceny nemovitostí v Dubaji.
- Jaké právní a daňové povinnosti a rizika čekají vlastníky v zahraničí.
- Proč může domácí trh a vybrané země EU nabízet v době nejistoty lepší poměr rizika a výnosu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.