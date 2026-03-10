Ostřílení investoři teď vedle války na Blízkém východě a zvýšené ceny ropy sledují ještě jeden velký příběh. Z americké ekonomiky a finančního světa přicházejí signály, že na trhu s firemními úvěry roste napětí. Některé velké fondy zaměřené na private credit, tedy soukromé úvěrování, čelí zvýšené snaze klientů vybrat si z nich peníze. S tím přibývá otázek, jak přesně jsou některá portfolia oceňována, jak kvalitní jsou podkladové úvěry a jak odolný je paralelní úvěrový systém, který po finanční krizi vyrostl vedle bank.
Co se dočtete dál
- Co všechno začíná investory znervózňovat a proč stahují kapitál z private credit fondů.
- Jak moc je byznys soukromých půjček propojený s bankami a dalšími institucemi.
- Jak se na situaci dívá americká centrální banka a jak reálné je, že se private credit stane rozbuškou další krize.
