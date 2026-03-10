Ostřílení investoři teď vedle války na Blízkém východě a zvýšené ceny ropy sledují ještě jeden velký příběh. Z americké ekonomiky a finančního světa přicházejí signály, že na trhu s firemními úvěry roste napětí. Některé velké fondy zaměřené na private credit, tedy soukromé úvěrování, čelí zvýšené snaze klientů vybrat si z nich peníze. S tím přibývá otázek, jak přesně jsou některá portfolia oceňována, jak kvalitní jsou podkladové úvěry a jak odolný je paralelní úvěrový systém, který po finanční krizi vyrostl vedle bank.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Co všechno začíná investory znervózňovat a proč stahují kapitál z private credit fondů.
  • Jak moc je byznys soukromých půjček propojený s bankami a dalšími institucemi.
  • Jak se na situaci dívá americká centrální banka a jak reálné je, že se private credit stane rozbuškou další krize.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.