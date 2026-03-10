Americký pořadatel koncertů Live Nation Entertainment dosáhl ve Spojených státech dohody o mimosoudním vyrovnání s ministerstvem spravedlnosti. Spor se týkal dominance promotérské firmy v odvětví živých akcí. Spor se společností ale dále vede i řada amerických států, s nimiž se skupina zatím nedohodla. S odkazem na sdělení ministerstva o tom informovala agentura Reuters.
Podle zdrojů serveru Politico dohoda promotérské firmě umožňuje ponechat si distributora vstupenek Ticketmaster, musí ale zaplatit odškodné 200 milionů dolarů (4,2 miliardy koroun) a podrobit se reformám svého fungování.
Ministerstvo spravedlnosti společně se 40 americkými státy podalo v roce 2024 žalobu, podle níž Live Nation a její součást Ticketmaster uměle zvyšují ceny koncertních vstupenek, čímž poškozují umělce i fanoušky. Dohoda podle Politica vyžaduje, aby koncertní gigant zaplatil zúčastněným státům zmíněné odškodné a podrobil se rozsáhlým strukturálním reformám zaměřeným na to, jakou má kontrolu nad prodejem vstupenek, koncertními sály a propagací umělců. Ticketmaster bude podle dohody povinen otevřít část své technologické platformy konkurenčním prodejcům vstupenek, což umožní třetím stranám, jako jsou SeatGeek a Eventbrite, nabízet vstupenky přímo prostřednictvím jejího systému.
