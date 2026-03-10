Investice, která má hlavu, patu a výhled na Burdž Chalífu. Tak hlásá obrovský billboard poblíž brněnského hlavního vlakového nádraží. Reklama nejmenované společnosti lákající na vložení peněz do apartmánů v Dubaji působí dnes trochu nepatřičně. Ještě před dvěma týdny ovšem věrně vystihovala trendy na trhu se zahraničními investičními nemovitostmi.
Má smysl s nákupem bytu či domu čekat? Český trh nemovitostí míří v roce 2026 k dalším rekordům
Než přišla aktuální krize způsobená raketovými přestřelkami v Arábii, Spojené arabské emiráty se během pouhých několika let dostaly na špici zájmu českých investorů. Apartmány v Dubaji, případně v Abú Dhabí, nesměly chybět v nabídce žádné z realitních kanceláří orientujících se na prodej nemovitostí v cizině. Přestože nejžádanějšími zůstaly byty a domy v evropských destinacích, Blízký východ jim začal konkurovat díky kombinaci promyšleného marketingu, slibných výnosů, jednoduchosti nákupu, bezpečí a také příznivých daní.
Co se dočtete dál
- Jaké komplikace přináší investorům válka v Íránu a proč je těžké vycouvat z koupě apartmánu v Dubaji.
- Které evropské destinace jsou vhodnou alternativou pro realitní investici a kolik vynášejí.
- Kde v Evropě hledat nejvýnosnější rekreační nemovitosti a jaká mají rizika.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.