Je velmi snadné podlehnout dojmu, že se svět zbláznil. Týdny trvající hádky na sociálních sítích o tom, zda je svetr černý, nebo tmavě modrý. Nebo třeba absurdní polemika o tom, zda je satira jednoho herce skutečně satirou a zda satirická reakce druhého herce na onu satiru je opravdu satirickou. Každý den zkrátka něco.
Je to proto, že dnešní algoritmy staví s chirurgickou přesností zeď mezi dva znepřátelené světy. A pak ji ještě omotá ostnatým drátem. Pro jistotu. To, kdyby ji chtěl někdo přelézt, nebo v ní dokonce dělat průchody. Strany jsou jasné, na jedné „tým dezoláti“, na druhé „tým kavárna“.
Co se dočtete dál
- Jak algoritmy formují a upevňují polarizované skupiny.
- Proč oba tábory (tým dezolátů a tým kavárna) preferují kontroverzi před relevancí.
- Jak clickbait a metriky zapojení povzbudí šíření nenávisti a emotivního obsahu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.