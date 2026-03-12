Je velmi snadné podlehnout dojmu, že se svět zbláznil. Týdny trvající hádky na sociálních sítích o tom, zda je svetr černý, nebo tmavě modrý. Nebo třeba absurdní polemika o tom, zda je satira jednoho herce skutečně satirou a zda satirická reakce druhého herce na onu satiru je opravdu satirickou. Každý den zkrátka něco.

Je to proto, že dnešní algoritmy staví s chirurgickou přesností zeď mezi dva znepřátelené světy. A pak ji ještě omotá ostnatým drátem. Pro jistotu. To, kdyby ji chtěl někdo přelézt, nebo v ní dokonce dělat průchody. Strany jsou jasné, na jedné „tým dezoláti“, na druhé „tým kavárna“.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak algoritmy formují a upevňují polarizované skupiny.
  • Proč oba tábory (tým dezolátů a tým kavárna) preferují kontroverzi před relevancí.
  • Jak clickbait a metriky zapojení povzbudí šíření nenávisti a emotivního obsahu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.