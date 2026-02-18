Zakažme dětem do 15 let vycházet z domova! Venku jim hrozí nebezpečí. Na silnici je může srazit auto. V parku jim může namlátit násilník nebo znásilnit pedofil. V dětské partě mohou být vyzývány k přijetí nebezpečné výzvy, na jejímž konci může být sebepoškozování i sebevražda.
Kolem sebe mohou na ulici, v obchodech i na hřišti vidět projevy násilí, rasismu, ponižování a podivné lidi. Mohou slyšet sprostá slova, výhrůžky a výlevy nenávisti. Může být narušena jejich mravní výchova. Mohou být psychicky poškozeny. Mohou být zraněny.
Že to je hloupost? Jistěže. Ale je to jen přenesení způsobu myšlení některých lidí, kteří chtějí dětem zakázat sociální sítě, do hmotného světa.
Co se dočtete dál
- Jak lze paralelně vnímat zákaz vycházení dětí a zákaz sociálních sítí?
- Jaké jsou konkrétní psychické a bezpečnostní hrozby, které sítě pro děti představují?
- Proč budou plošné zákazy sítí pravděpodobně masivně obcházeny?
- Jak fungují algoritmy, které cíleně vyvolávají negativní emoce, a proč před nimi regulátoři zaostávají?
- Jaký je rozdíl mezi pravomocí státu a odpovědností rodin při ochraně dětí online?
- Jaké politické ambice vlastníků platforem ovlivňují fungování sítí a jejich obsah?
- Jaké kroky by měly úřady učinit pro odhalování zločinců a omezování škodlivého obsahu?
