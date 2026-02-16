Existence racionálního voliče je mýtus. Je chybou předpokládat, že se občané rozhodují racionálně na základě vlastního zájmu nebo dostupných informací. Ve skutečnosti formují své požadavky na politiky především skrze emoce – a to konkrétně vztek.

Potvrdila to rozsáhlá studie týmu vědců ze Social Economics Lab pod vedením Yanna Algana a Stefanie Stantchevové nazvaná Emotions and Policy Views. Výzkumníci analyzovali tři miliony příspěvků na sociálních sítích, miliony tweetů kongresmanů, nespočet politických projevů z let 2013 až 2025, provedli stovky dotazníkových šetření a prokázali, že dominantním operačním systémem moderní západní společnosti se stal hněv.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se šířil v posledních letech hněv sociálními sítěmi.
  • Jaký vliv mají negativní emoce na ekonomiku.
  • Jaký vliv mají pozitivní emoce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.