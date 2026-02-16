Existence racionálního voliče je mýtus. Je chybou předpokládat, že se občané rozhodují racionálně na základě vlastního zájmu nebo dostupných informací. Ve skutečnosti formují své požadavky na politiky především skrze emoce – a to konkrétně vztek.
Potvrdila to rozsáhlá studie týmu vědců ze Social Economics Lab pod vedením Yanna Algana a Stefanie Stantchevové nazvaná Emotions and Policy Views. Výzkumníci analyzovali tři miliony příspěvků na sociálních sítích, miliony tweetů kongresmanů, nespočet politických projevů z let 2013 až 2025, provedli stovky dotazníkových šetření a prokázali, že dominantním operačním systémem moderní západní společnosti se stal hněv.
Co se dočtete dál
- Jak se šířil v posledních letech hněv sociálními sítěmi.
- Jaký vliv mají negativní emoce na ekonomiku.
- Jaký vliv mají pozitivní emoce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.