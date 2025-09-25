Lišany na Lounsku, Vysoká u Jevíčka nedaleko Svitav a Labské Chrčice na Pardubicku. Tři vesnice, které byly v minulých volbách výraznými baštami stran, jež jsou podle většiny průzkumů největšími favority nadcházejících parlamentních voleb.
Týden před nimi se v sídlech, kde minule vítězilo hnutí ANO a SPD, zdají protivládní nálady mimořádně silné. Umírněná kritika vlády ale zní i ze vsi, kde dominovalo Spolu.
Co se dočtete dál
- Reportáže ze tří vsí, které byly v minulých volbách baštami stran, které jsou podle průzkumů největšími favority nadcházejících parlamentních voleb.
- Jak vidí v baštách ANO a SPD vládní kroky?
- Co na ně říkají voliči Spolu?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.