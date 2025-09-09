V červenci přišla Národní ekonomická rada vlády (NERV), poradní orgán kabinetu Petra Fialy (ODS), s takzvaným Marshallovým plánem pro chudé regiony. Tedy pro oblasti, které za zbytkem republiky a průměrem Evropské unie stále více pokulhávají v bohatství a životní úrovni. Dokument navrhoval zaměřit se na problematické oblasti zejména Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a zvýhodnit je třeba při čerpání dotací, větší podporou školství či úlevami na daních pro místní podnikatele.

  • Plán, jak pomoci chudým regionům, mají jen STAN a částečně ANO a Piráti. Ostatní nechal návrh vládního NERV chladným.
  • Co navrhují ve svých volebních programech strany, které chtějí chudým regionům pomoci.
  • A proč je podle ekonomů klíčové dalšímu rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými regiony zabránit.
