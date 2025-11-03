Zpřísnění politiky státu vůči lidem pobírajícím dlouhodobě sociální dávky nabírá konkrétní obrysy. Ministerstvo po měsících čekání zveřejnilo kalkulačku takzvané superdávky a HN mají k dispozici vůbec první propočty jejích dopadů ve vyloučených lokalitách, kde je situace příjemců dávek nejzávažnější.

Z interních čísel ministerstva vyplývá, že novinka platná od října nutí oproti dosavadnímu systému necelou polovinu jejich obyvatel k razantní změně – tedy opustit předražené nájmy v nevyhovujících bytech nebo začít pracovat, ideálně pak obojí.

Podle neziskových organizací to ale není tak jednoduché. Najít a udržet si práci je pro řadu lidí v těžké sociální situaci problém a sehnat levnější bydlení, kde majitel člověka závislého na dávkách akceptuje, není samozřejmostí.  

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak reforma dávek dopadne na vyloučené lokality.
  • Jak chce stát dostat příjemce dávek do práce.
  • Proč se neziskové organizace reformy obávají.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.