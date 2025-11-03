Zpřísnění politiky státu vůči lidem pobírajícím dlouhodobě sociální dávky nabírá konkrétní obrysy. Ministerstvo po měsících čekání zveřejnilo kalkulačku takzvané superdávky a HN mají k dispozici vůbec první propočty jejích dopadů ve vyloučených lokalitách, kde je situace příjemců dávek nejzávažnější.
Z interních čísel ministerstva vyplývá, že novinka platná od října nutí oproti dosavadnímu systému necelou polovinu jejich obyvatel k razantní změně – tedy opustit předražené nájmy v nevyhovujících bytech nebo začít pracovat, ideálně pak obojí.
Podle neziskových organizací to ale není tak jednoduché. Najít a udržet si práci je pro řadu lidí v těžké sociální situaci problém a sehnat levnější bydlení, kde majitel člověka závislého na dávkách akceptuje, není samozřejmostí.
Co se dočtete dál
- Jak reforma dávek dopadne na vyloučené lokality.
- Jak chce stát dostat příjemce dávek do práce.
- Proč se neziskové organizace reformy obávají.
