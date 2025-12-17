Cupování rozpočtu začalo v přímém přenosu hned na prvním jednání vlády Andreje Babiše. Jak řekla, tak i schválila zrušení poplatků za obnovitelné zdroje energie pro firmy i domácnosti, kterým by se měla zlevnit cena elektrické energie. U domácností se odhaduje, že budou platit cca o deset procent méně než nyní. Peníze na podporu cen energií mají jít z příjmů z prodeje emisních povolenek, zhruba 15 miliard z této částky si ale vláda vypůjčila z peněz původně určených na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany.

Podpora cen energií ovšem také výrazně ovlivní výplatu tzv. superdávky, kterou schválila ještě vláda Petra Fialy. Superdávka sdružuje čtyři podpory do jedné, a tak by měla víc zohledňovat finanční i majetkovou situaci domácností. Což volně přeloženo znamená, že peníze dostane méně lidí. V lepším případě ji dostanou ti, kteří ji skutečně potřebují.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak nová vláda ovlivnila rozpočet na rok 2026?
  • Jaké změny čekají příjemce superdávky?
  • Kde chce vláda ušetřit peníze?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.