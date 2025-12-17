Cupování rozpočtu začalo v přímém přenosu hned na prvním jednání vlády Andreje Babiše. Jak řekla, tak i schválila zrušení poplatků za obnovitelné zdroje energie pro firmy i domácnosti, kterým by se měla zlevnit cena elektrické energie. U domácností se odhaduje, že budou platit cca o deset procent méně než nyní. Peníze na podporu cen energií mají jít z příjmů z prodeje emisních povolenek, zhruba 15 miliard z této částky si ale vláda vypůjčila z peněz původně určených na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany.
Podpora cen energií ovšem také výrazně ovlivní výplatu tzv. superdávky, kterou schválila ještě vláda Petra Fialy. Superdávka sdružuje čtyři podpory do jedné, a tak by měla víc zohledňovat finanční i majetkovou situaci domácností. Což volně přeloženo znamená, že peníze dostane méně lidí. V lepším případě ji dostanou ti, kteří ji skutečně potřebují.
Co se dočtete dál
- Jak nová vláda ovlivnila rozpočet na rok 2026?
- Jaké změny čekají příjemce superdávky?
- Kde chce vláda ušetřit peníze?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.