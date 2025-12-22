Souboj o to, kdo bude v technologickém závodě velmocí první na pásce, nabral v letošním roce velké obrátky. V USA začátkem roku vyvolal paniku čínský start-up DeepSeek, který představil svůj stejnojmenný jazykový model, jenž se dokázal vyrovnat americké konkurenci. V souvislosti s tím se začalo mluvit o takzvaném „sputnik“ momentu, tedy podobném šoku, který vyvolalo ve Spojených státech vypuštění prvního sovětského satelitu v 50. letech.

Spojené státy si najednou začaly uvědomovat, že jim Čína dýchá na záda. A to Bílý dům už čínským firmám od roku 2022 odepírá přístup k nejvýkonnějším grafickým čipům a dalším pokročilým technologiím. S návratem Donalda Trumpa do prezidentské funkce následovaly další restrikce, které se dotkly i vývozu méně výkonných čipů. 

Peking se proto snaží vybudovat v této oblasti soběstačnost skrze podporu vlastního čipového průmyslu a to se teď odráží na akciových trzích. Na burze v Šanghaji se totiž objevily nové čipové firmy, po jejichž cenných papírech je enormní poptávka. 

