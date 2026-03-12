Realitní trh s komerčními nemovitostmi v Česku prošel v roce 2025 velmi zajímavým obdobím. Oproti předchozím, hubenějším rokům se nemovitostní trh opět rozjíždí, minimálně co se objemu transakcí týče. Zásadním bodem obratu je však struktura obchodních stran a hlavní cíle investic, které se ve střednědobém horizontu výrazně proměnily.
Český kapitál v loňském roce stál už za 86 procenty objemu všech transakcí na kupující straně a plně tak nahradil odcházející zahraniční investory. Díky tomu nebyl propad výnosů z nemovitostí tak významný, jako byl v okolních zemích. Podle mého názoru byl hlavním důvodem příliv peněz od drobných střadatelů do nemovitostních fondů, které nově vznikly a vznikají a jako cíl mají převážně nemovitosti na území České republiky.
S tímto ale přichází do tohoto sektoru dosud nepoznané nebezpečí koncentrace důvodu růstu nebo alespoň udržení hodnoty nemovitostí do spořicí nálady českého drobného investora, který má díky fungující ekonomice zajímavé přebytky a tyto je ochoten investovat v rámci svého portfolia i do nemovitostních fondů. A také drží nájemce v retailovém segmentu, kteří ve většině stále významně expandují.
Dalším zajímavým trendem loňského roku byla a stále ještě je renesance pražských kancelářských budov jako cílového aktiva. Tento fakt podnítil zejména významný propad výstavby nových kanceláří, kdy část stavební kapacity developerů se přesunula do výstavby bytů. V budoucnu by tedy mohl být na pražském trhu nedostatek kancelářských prostor a to by vyvolalo tlak na zvyšování nájemného a potažmo i na výnos.
Částečně opačným trendem prochází průmyslové nemovitosti. Masivní investice do tohoto segmentu způsobené zvýšenou covidovou poptávkou začínají momentálně způsobovat lokálně zvyšující se neobsazenost těchto prostor, a zároveň tedy s tím související pokles výnosů. S tím souvisí trend, který se momentálně ukazuje jako velmi zásadní u všech nemovitostních segmentů, a to je zvětšující se rozdíl ve výnosu u kvalitních nemovitostí v dobrých lokalitách a těch méně kvalitních.
Celkově se trh s komerčními nemovitostmi zdá celkem stabilní s náznakem růstu, ale vše je zatím na křehkých nohách rostoucí ekonomiky a bohatnoucího drobného střadatele.
