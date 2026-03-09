Ceny nových bytů letos porostou svižněji v Praze, kde by si mohly meziročně připsat pět až 10 procent, zatímco v regionech to bude spíše do pěti procent. Myslí si to největší část účastníků průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Ta v pondělí zveřejnila výsledky svého každoročního šetření mezi šéfy a majiteli developerských a realitně-poradenských firem či bank při příležitosti už 19. vydání publikace Trend Report. Respondentů bylo celkem 78.
Co se dočtete dál
- Jak se letos bude podle centrální banky vyvíjet ceny bydlení.
- Jakou roli budou hrát profesionální investoři do nájemního bydlení.
- V jakém duchu se ponesou investice do komerčních realit.
