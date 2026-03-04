Když loni Naďa Ptáčková přišla na schůzku do developerské a investiční skupiny JRD, neskrývala překvapení. Očekávala, že nastoupí do firmy, která má v šuplíku hrstku projektů zhruba po 50 bytech. Mýlila se. JRD sice stále staví menší bytové domy, ale ovládá i rozsáhlá rozvojová území.
„Výhledově připravujeme větší obytné čtvrti například v pražských Horních Měcholupech a v Hostivaři, v nichž cílíme až na 4000 bytů,“ říká v rozhovoru pro HN Ptáčková, jež nyní z pozice ředitelky projektového managementu a obchodu real estate v JRD řídí klíčové developerské projekty.
Co se dočtete dál
- V kterých lokalitách JRD připravuje bydlení.
- Jaké inovace se v jejích bytových domech osvědčily.
- Jak jde výběr peněz do nového realitního fondu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.