Současný územní plán Prahy je de facto „techničák“ města, který propadne v roce 2028. Schválení jeho nástupce – Metropolitního plánu – proto spěchá, říká v rozhovoru s HN Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora (za STAN) a radní pro územní a strategický rozvoj. Nová pravidla vymezí, kde a co se bude smět v hlavním městě stavět. Umožní tak rychlejší zástavbu hlavně velkých brownfieldů. „Máme potenciál pro 350 tisíc bytů včetně 70 tisíc městských. To samo o sobě dává prostor k tvorbě komplexních čtvrtí,“ říká Hlaváček.
Pro Prahu je podle něj zásadní také omezení automobilové dopravy posílením té veřejné, především pro lidi dojíždějící z regionů. „Metropolitní expres spodem, kterému říkáme ‚metro S‘, je nezbytně nutný a já udělám všechno proto, aby v tom stát pokračoval,“ zdůraznil náměstek primátora. V rozhovoru také rozebírá, jaké jsou možnosti pro zvednutí limitů pro stavbu výškových budov v hlavním městě a jaký má návrh Metropolitního plánu podporu v jednotlivých městských částech.
Co se dočtete dál
- Za jakých podmínek bude možné stavět v Praze vyšší domy nad limitem.
- Kde se uvažuje o vchodu do metra S na Václavském náměstí.
