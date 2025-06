Stavební řízení se může dostat do druhé vlny potíží. Firma provozující datovou infrastrukturu upozorňuje na to, že dochází její kapacita. Ministerstvo pro místní rozvoj to monitoruje.

Systém elektronického vyřizování stavebního povolení, který má za sebou divoké období po svém spuštění, se může brzy opět dostat do potíží. Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje digitální stavební řízení na datovém centru Národního geoportálu územního plánování (NGÚP). Tady však ukusuje stále více z kapacity výkonu serverů a úložišť. Navíc výrazně narostou i nároky na samotný geoportál. Během několika měsíců tak může dojít k nutné potřebě navýšit kapacitu úložiště pro zpracovaná data. Národní geoportál územního plánování vznikal současně se systémy digitálního stavebního řízení (DSŘ). Na rozdíl od nich ale byla součástí smlouvy také dodávka hardwaru: serverů, takzvaných diskových polí a databází. Dodala je firma Sevitech, která tak ministerstvu pro místní rozvoj poskytla zařízení, na kterém stát a města mohou zpracovávat své územní plány. Sevitech proto kývnul na požadavek ministerstva, aby na jeho zařízeních mohlo fungovat úplně všechno, tedy i Informační systém stavebního řízení, Portál stavebníka a spisová služba, pro které resort podobné vybavení nemá. „To znamená, že dnes spolu se spouštěním národního geoportálu na stejném datovém úložišti funguje i celé stavební řízení,“ potvrdil mluvčí Sevitechu Jiří Chvojka. Zbývá vám ještě 70 % článku Co se dočtete dál Proč MMR provozuje digitální stavební řízení na systémech geoportálu.

Co se může stát během několika málo měsíců.

Co na to říká ministerstvo.

