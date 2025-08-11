Zatímco v řadě oborů se umělá inteligence uplatňuje častěji, stavební úřady musí čekat až do roku 2028, kdy má přijít nový systém digitalizace stavebního řízení. Teprve ten má po loňském fiasku s digitalizací v plánu zapojit také „chytré stroje“ do úřednické praxe. Ministerstvo pro místní rozvoj proto chce jít většímu využití umělé inteligence naproti a nabídnout desítky milionů korun úřadům, které si dokážou moderní technologie samy zavést do používaných systémů. Oslovení zástupci úřadů však namítají, že pokud si bude každá obec školit svou vlastní AI, tak se touto cestou dosáhne pouze dílčích změn.
Co se dočtete dál
- Kolik získá úřad na využití AI.
- K čemu ji úřady mohou využít.
- Proč by roboty mělo dodávat ministerstvo.
- Jak to vidí tajemníci.
