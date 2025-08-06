Velké technologické firmy jako Microsoft a Amazon v Evropě brousí kolem dožívajících uhelných elektráren. Ne že by v nich chtěly dál vyrábět elektřinu, naopak, zajímají je jako místa, kde lze velké množství elektřiny spotřebovat. V jejich sousedství či přímo místo nich chtějí stavět velká datová centra, která jsou energeticky obrovsky náročná. Velký potenciál pro ně má i Česko. Pár takových center už tu je. Jedno nahradilo uhelnou elektrárnu Tušimice I.
Co se dočtete dál
- Kde u českých elektráren už jsou datová centra.
- Nakolik s jejich výstavbou energetické společnosti v Česku počítají.
- Jaké jsou výhody elektrárenských areálů pro výstavbu datových center.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.