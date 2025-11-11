Hned dva technologičtí obři oznámili během jediného dne miliardové investice do budování infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Google plánuje utratit 5,5 miliardy eur v Německu, Microsoft dokonce 8,6 miliardy v Portugalsku.
Obě firmy sledují podobný záměr – rozložit budování energeticky náročných datových center pro umělou inteligenci a nabídnout zpracování a uchování dat na území Evropské unie.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.