Rok 2026 může být pro investory jedním z nejzajímavějších. Na burzách by se totiž mohly začít obchodovat akcie společností, které už řadu let vzbuzují velký zájem a pozornost. Vybrali jsme deset nejzajímavějších firem, jejichž cenné papíry mohou být brzy pro investory dostupné. Jsou mezi nimi také dvě velká jména z Česka

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Deset firem, které se mohou brzy objevit na burze.
  • Dvě společnosti, které mají českou stopu.
  • Proč může být rok 2026 lepší než rok 2025 z pohledu globálních IPO.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se