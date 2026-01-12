Rok 2026 může být pro investory jedním z nejzajímavějších. Na burzách by se totiž mohly začít obchodovat akcie společností, které už řadu let vzbuzují velký zájem a pozornost. Vybrali jsme deset nejzajímavějších firem, jejichž cenné papíry mohou být brzy pro investory dostupné. Jsou mezi nimi také dvě velká jména z Česka.
Co se dočtete dál
- Deset firem, které se mohou brzy objevit na burze.
- Dvě společnosti, které mají českou stopu.
- Proč může být rok 2026 lepší než rok 2025 z pohledu globálních IPO.
