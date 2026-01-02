Českému byznysu v nejvyšších patrech se až na výjimky daří. Po letech aktivit východním směrem se těžiště investic přesouvá domů a čím dál více i na západní trhy. V tom budou Daniel Křetínský, Karel Komárek či Michal Strnad pokračovat i nadále. HN přinášejí přehled hlavních témat, která budou nejvýraznější tuzemské miliardáře zaměstnávat v roce 2026.
Renáta Kellnerová (PPF, Amalar)
Další hotely i mír s Pražákem
Nejbohatší Češka bude v letošním roce pokračovat v nastoleném režimu dlouhodobých investic zejména v Evropě a částečně ve Spojených státech pod vedením dvou šéfů Kateřiny Jiráskové a Didiera Stoessela. Ti do čela skupiny usedli loni po odchodu Jiřího Šmejce a v řízení úzce spolupracují s rodinou většinové majitelky Renáty Kellnerové a s jejím partnerem, investorem a právníkem Tomášem Otrubou.
Společně například vsadili na hotelový byznys – loni získali pražské hotely Hilton, Four Seasons a Diplomat – a další akvizice i mimo Česko se v této oblasti očekávají i letos. Jádrem byznysu PPF ale nadále zůstanou zejména telekomunikace, kde skrze společný e& PPF Telecom Group skupina dotáhla loni několik mimořádných akvizic, média, bankovnictví, ale také průmysl a e-commerce.
Co se dočtete dál
- Jaký bude rok 2026 pro Renátu Kellnerovou, Michala Strnada, Pavla Tykače, Andreje Babiše, Daniela Křetínského, Karla Komárka, Marka Dospivu, Aleše Zavorala, Radovana Vítka, Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.