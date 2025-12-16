Petr Němec je jeden z nejméně nápadných českých miliardářů. V Česku netráví moc času a jeho hlavní byznys – farmacie – se zdejšího trhu prakticky netýká. Přesto když udělá nějaký byznys, Česka se to citelně dotkne.

Když prodal svou první firmu PharmaSwiss, získaný kapitál z podstatné části využil na stavbu Paláce Drn na Národní třídě a rekonstrukci Šporkovského paláce v Hybernské ulici. Právě díky developerské společnosti Sebre, kterou vlastní společně s Janem Fidlerem, je jeho práce v Praze vidět.

