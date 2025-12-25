Brněnský výrobce elektronových mikroskopů Tescan Group opět mění majitele. Přesně před třemi roky si ho od zakladatelů koupil londýnský investiční fond Carlyle v transakci, která Tescan ocenila přibližně na pět miliard korun. Šlo o jeden z pěti největších prodejů české firmy v roce 2022 a to samé platí i o aktuální transakci.
Tescan je hlavním evropským průkopníkem elektronových mikroskopů. Patří mezi firmy s nejlepším know-how v oboru, které má kořeny v socialistickém podniku Tesla Brno. Tescan založili v roce 1991 inženýři a vědečtí pracovníci, kteří tam dříve působili. Byl mezi nimi i Jaroslav Klíma (na snímku), který firmu léta vedl a i v aktuální transakci byl na prodávající straně coby minoritní vlastník.
