Před patnácti či dvaceti lety by téměř nikdo neřekl, že český kapitál udělá obchod s jednou z největších energofirem na světě nebo koupí firmy v USA či Německu. Anebo že česká společnost bude výrazně vidět při každém závodě F1 a stane se sponzorem nejúspěšnější automobilové stáje.
Přestože v průběhu roku 2025 pravidelně od expertů na nákupy a prodeje firem zaznívalo, že kvůli dění ve světě i stavu evropské ekonomiky se dojednávání transakcí komplikuje, nakonec se urodila řada zajímavých a často velkých dealů, ve kterých figuroval český kapitál.
Oslovení poradci na fúze a akvizice se shodují v tom, že transakcí bylo loni co do počtu méně, ale zato byly výrazně větší. A nade vše ční jeden trend – čeští podnikatelé nabírají na síle a čím dál častěji nakupují na západ od hranic. Nejviditelnější jsou pochopitelně nejbohatší Češi, ale aktivnější začínají být i středně velké firmy. O častějším zájmu českých společností koupit svého německého konkurenta, dodavatele či odběratele mluvil v rozhovoru pro HN Petr Smutný ze společnosti PwC. „Objem českých investic v cizině je v posledních letech ve srovnání se sousedními zeměmi v dobrém slova smyslu bezkonkurenční,“ řekl.
