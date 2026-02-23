Konsolidace trhu s obalovými materiály v Česku nabírá na obrátkách. Nejnovější událostí je právě vyjednávaný obchod, ve kterém si globální lídr, jehož hodnota Wall Street přesahuje půl bilionu korun, chce koupit odhadem za vyšší stovky milionů korun prosperující firmu na Moravě. Ta vyrábí lepenkové kartony a obaly.
