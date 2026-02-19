Kolem skupiny CPI miliardáře Radovana Vítka se v posledních letech množí spíše zprávy o prodejích nemovitostí napříč Evropou. Firma se totiž snaží zkrotit své zadlužení a tím uklidnit své největší věřitele, tedy banky, a také své investory. Loni to dokonce chvíli vypadalo, že Vítek bude nucen část nebo celou svou skupinu prodat. Teď ale v jedné pražské zajímavé operaci CPI naopak nakupovala.
Radovan Vítek díky ní posílil svou přítomnost v lokalitě, která patří mezi nejžádanější zboží mezi domácími developery a realitními investory. Jde o Bubny v pražských Holešovicích, největší brownfield v širším centru Prahy, který stále čeká na svůj stavební rozvoj.
Co se dočtete dál
- Kdo Vítkovi pozemky prodal.
- Co na nich mělo původně vyrůst.
- Proč pozemky mění po 13 letech vlastníka.
