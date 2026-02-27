Dlouhé měsíce trvající přetahovaná o osud jednoho z nejslavnějších filmových studií světa, amerického Warner Bros. Discovery, je u konce. Ačkoliv se dlouho zdálo, že vítězem se stane streamovací gigant Netflix, ten nakonec poměrně nečekaně vycouval a odmítl dorovnat vylepšenou, agresivní nabídku konkurenční společnosti Paramount Skydance.
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v pak pátek ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun), včetně převzatého dluhu ve výši 29 miliard dolarů (zhruba 595 miliard korun), přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters. Akvizici ještě musí schválit regulatorní úřady v USA, EU i Velké Británii.
Vzniká mediální kolos, který pod jednu střechu spojí filmové série Batman, Matrix, Harry Potter či Kmotr a zpravodajské stanice CNN nebo CBS. Právě spojení dvou médií přitom vyvolává obavy kvůli jejich nezávislosti.
Co se dočtete dál
- Proč se Netflix nakonec rozhodl z obchodu vycouvat a jak na tom stejně vydělal miliardy dolarů.
- Jaká úskalí přináší gigantický dluh, kterým Paramount nákup financuje, a proč to může tvrdě dopadnout na kvalitu budoucích filmů a seriálů.
- Co spojení mediálních gigantů znamená pro filmový trh a jak se z původní „velké pětky“ hollywoodských studií stává ještě silnější oligopol.
- Jaké politické dozvuky má ovládnutí stanice CNN miliardářskou rodinou Ellisonových, jež má úzké vazby na Donalda Trumpa.
