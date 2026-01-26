Do českých kinosálů loni zavítalo skoro 13 milionů diváků. Celkové tržby byly vyšší než v roce 2024, a to přesto, že návštěvnost klesla. Opíraly se přitom jen o několik málo titulů, zbytek trhu zaostával. Které filmy táhly nejvíc, jak si vedla česká produkce a jaký je výhled na letošní rok?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč české kino tržby drží jen několik málo filmových hitů.
  • Jak se změnila ekonomika kin ve srovnání s předcovidovými lety.
  • Jak si v silné konkurenci vedla česká filmová produkce.
  • S jakými očekáváními vstupují distributoři do roku 2026 a na čem budou výsledky trhu záviset.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se