Do českých kinosálů loni zavítalo skoro 13 milionů diváků. Celkové tržby byly vyšší než v roce 2024, a to přesto, že návštěvnost klesla. Opíraly se přitom jen o několik málo titulů, zbytek trhu zaostával. Které filmy táhly nejvíc, jak si vedla česká produkce a jaký je výhled na letošní rok?
Co se dočtete dál
- Proč české kino tržby drží jen několik málo filmových hitů.
- Jak se změnila ekonomika kin ve srovnání s předcovidovými lety.
- Jak si v silné konkurenci vedla česká filmová produkce.
- S jakými očekáváními vstupují distributoři do roku 2026 a na čem budou výsledky trhu záviset.
