Štědrovečerní pohádka je už desítky let tradicí a tradičně také vzbuzuje silné emoce. Jaká bude ta letošní? A bude v ní vystupovat hloupý princ nebo statečná princezna? Historicky bylo v pohádkách více násilí nebo sexu, ostatně představovaly spíš zábavu pro dospělé. Na novodobý koncept pohádek je už ale potřeba nahlížet jinak.
Pohádky jsou totiž schopné dětem vysvětlit některé aspekty dnešního složitého světa. Například animovaný film Zootropolis. „Citlivě pracuje s tématy, které bychom v dětském světě takto přímo nepojmenovávali – rasismus, třídní nerovnosti, otázky jinakosti nebo fyzických a mentálních schopností,“ vysvětluje literární vědkyně Tereza Jiroutová Kynčlová v dvojrozhovoru s indoložkou Blankou Knotkovou Čapkovou. Obě se dlouhodobě mimo jiné věnují stereotypům v literatuře a společně napsaly knihu, ve které bourají představy například o Šípkové Růžence.
Čím jsou tedy pohádky pro děti tak důležité?
Tereza Jiroutová Kynčlová: Obecně jsou prvním žánrem, se kterým děti přicházejí do styku, když přeskočíme například říkanky, na kterých se učí slovní zásobu, tak pohádka nebo bajka je nejpřístupnější žánr, se kterým děti vyrůstají.
Blanka Knotková Čapková: Taky s nimi děti poprvé přichází do styku s morálními hodnotami. Většinou jsou založeny na tom, co je dobro a zlo. A právě to, jakým způsobem je v pohádkách dobro zobrazováno a co to je i v jednání a chování, je strašně důležité. A to souvisí samozřejmě i s řádem společnosti, ať už sociálním, genderovým nebo mocenským. Tedy čeho by se měl člověk vyvarovat a jak by se měl chovat, aby byl přijímán.
Pokud pohádky určují společenské vzorce, měly by být progresivní napřed pohádky, nebo mají až reagovat na změny ve společnosti?
Co se dočtete dál
- Jak naše pohádky formuje křesťanské pojetí světa.
- Proč je důležitá inkluze i v pohádkách a nebinární postavy nekontroverzní.
- Lze-li oddělit příběh Harryho Pottera a kontroverzní výroky jeho autorky.
- Jak trávit s dětmi čas u televize, tak aby se to „počítalo“.
