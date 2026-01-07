Je středa kolem poledne a v jídelně uvnitř základní školy na okraji Helsinek dojídá hrstka posledních žáků. Ke zbytku prázdných stolů přichází dvě dívky ve věku asi osm a deset let. Obě mají na sobě malou zástěru, vlasy sepnuté do culíku a v ruce hadr, kterým uvolněná místa postupně otírají. Jsou to místní žačky, na které zrovna padla pravidelná služba v jídelně. Týká se všech dětí z místní školy. Provozuje ji přímo finské hlavní město a patří k tamním typickým státním školám.
„Vychází to přibližně tak, že má tu službu každý dvakrát ročně. Je vidět, že si všeho pak daleko více váží,“ říká Tiina Tuulariová, ředitelka této školy nacházející se v helsinské čtvrti Tapanila. V tu chvíli kolem ní projde sedmiletá žačka s dlouhými blonďatými copy a sama si začne na talíř nandávat bramborovou kaši a masový karbanátek. Jídlo je totiž dětem dostupné formou bufetu a každý si nabere podle sebe.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá výuka ve finské škole.
- Na jaké dovednosti kladou ve Finsku důraz.
- Jak řeší fyzické násilí.
