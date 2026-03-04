Léta dráždil ředitele ostatních škol, protože na „jeho“ průmyslovce se toho hodně dělá jinak. Studenti učí studenty, zakládají start-upy, vedou vlastní projekty a někdy ani nemusejí chodit do vyučování. Ředitel netradiční Smíchovské průmyslové střední školy a gymnázia Radko Sáblík se dlouhodobě snaží promlouvat do směřování české vzdělávací politiky, založil Unii inovativních škol, a nyní to chce zkusit ještě ze Senátu. Do něj se letos chystá kandidovat za ODS na Praze 5.

