Sněmy hnutí ANO bývají obsahově i formálně stereotypní. Konají se na pražském Chodově, moderuje je držitel stranické legitimace číslo 002 Richard Brabec a předsedou je potvrzen Andrej Babiš. Zajímavé bývá pouze, kolik straníků se postaví proti zakladateli a předsedovi. Letos byli kverulanti přesně dva, což je o sto procent víc než před dvěma lety, kdy se našel jeden jediný. Babiš tak je ve funkci už třináctým rokem a ještě v tomto volebním období se stane rekordmanem, když předstihne Vojtěcha Filipa, který vedl Komunistickou stranu Čech a Moravy celých šestnáct let.
Tentokrát ale sněm ANO stál přece jen za pozornost o něco víc než obvykle. Babiš na něm opakovaně kritizoval prezidenta Petra Pavla, mimo jiné za nabídku letounů L-159 Ukrajině, což Babišova vláda pod tlakem SPD udělat nechce, a vyhlásil cosi jako konkurz na vlastního prezidentského kandidáta. A protože den předtím oznámil i Petr Pavel, že pokud mu zdraví dovolí, pokusí se funkci obhájit, můžeme datum sněmu ANO označit za termín neformálního rozjezdu kampaně pro prezidentské volby.
Takže je namístě několik otázek. Proč jsou pro Babiše prezidentské volby takovým tématem, když budou až v lednu 2028? O co se v těchto volbách bude hrát? Jak chce Babiš svého člověka na Hrad dostat? A jakou má šanci?
Co se dočtete dál
- Proč je pro Andreje Babiše tak důležité, aby ANO obsadilo i Hrad
- Koho chce do souboje s Petrem Pavlem poslat
- Jaké jsou vyhlídky vládního kandidáta na úspěch
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.