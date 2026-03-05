Výsledky cvičných přijímaček, v kterých žáci v matematice získali průměrně jen 11,5 bodu z 50 možných, znovu poukázaly na to, jak velký problém s tímto předmětem mají. Podle učitelů žáky příliš těžké testy demotivují a už tak neoblíbenou matematiku jim ještě více zprotiví. Podle expertů je větší problém s tím, že test z matematiky je objektivně náročnější než test z češtiny.
Co se dočtete dál
- Co podle experta stojí za tím, že je test z matematiky těžší.
- Proč je to problém.
- Jak reaguje Cermat.
