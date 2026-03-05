Výsledky cvičných přijímaček, v kterých žáci v matematice získali průměrně jen 11,5 bodu z 50 možných, znovu poukázaly na to, jak velký problém s tímto předmětem mají. Podle učitelů žáky příliš těžké testy demotivují a už tak neoblíbenou matematiku jim ještě více zprotiví. Podle expertů je větší problém s tím, že test z matematiky je objektivně náročnější než test z češtiny. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co podle experta stojí za tím, že je test z matematiky těžší.
  • Proč je to problém.
  • Jak reaguje Cermat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se