Zatímco z běžné populace dětem zaplatila přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy třetina rodičů, u lidí s nízkými příjmy to byla jen čtvrtina. Dvě třetiny těchto rodin musí kvůli kurzům či učebním materiálům omezovat své výdaje – ať už ty běžné na chod domácno nebo na volnočasové aktivity či dovolenou. Bezplatných možností přípravy podle nového průzkumu Provident Barometr paradoxně moc nevyužívají, experti upozorňují proč.
Co se dočtete dál
- Proč rodiny bezplatnou přípravu nevyužívají.
- Kolik peněz rodiny v různých regionech za přípravu na zkoušky vydají.
- Co na to říkají odborníci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.