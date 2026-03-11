Správný přístup k vyplňování přijímacích testů z češtiny a matematiky může žákům pomoci získat cenné body navíc. Důležité je testy dobře znát a zanalyzovat. Jaké pravopisné chyby se v textech v češtině objevují nejčastěji, na které matematické úlohy se mají učit jen ti nejlepší a které by naopak měli zvládnout úplně všichni, protože tak za relativně malé úsilí mohou získat nejvíce bodů? Přečtěte si nejdůležitější rady od matematikáře a youtubera Marka Valáška a češtináře a ředitele PED Academy Tomáše Fitzy, kteří se přípravou na přijímací zkoušky dlouhodobě zabývají. O svých radách promluvili na konferenci HN Jak dostat dítě na střední školu.
Co se dočtete dál
- Co dělat a co ne před zkouškami a v přestávce mezi testem z češtiny a matematiky.
- Konkrétní rady k testu z matematiky i češtiny.
- Co (ne)dělat na poslední chvíli.
