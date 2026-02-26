Povinné zavedení nových rámcových vzdělávacích programů pro základní i mateřské školy bude podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) odloženo o rok. Pro mateřské školy by tak měly být povinné od září příštího roku a pro základní od září 2028. Odložení účinnosti nových vzdělávacích plánů Plaga na čtvrteční tiskové konferenci odůvodnil mimo jiné chybějící podporou pro školy. Chce docílit toho, aby byly pro všechny ve školách pochopitelné.
Základní školy měly začít podle nového vzdělávacího programu, který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek (STAN), povinně učit v prvních a šestých třídách od září 2027, dobrovolně mohly od září 2025. Pro předškolní vzdělávání měly být vzdělávací programy povinné od letošního září.
Nový vzdělávací program schválený Bekem měl přinést například povinnou výuku angličtiny od první třídy, nyní je první cizí jazyk povinný od třetího ročníku. Zavést má také povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmé třídy, nyní je nejpozději od osmé.
„Účinnost odložíme o jeden rok, a to nejenom pro základní vzdělávání, ale i pro předškolní vzdělávání,“ řekl Plaga. Práce na tom, aby se reforma obsahu vzdělávání projevila v každé třídě, vyžaduje podle něj podporu od ministerstva školství.
Revize se podle Plagy nezastavuje. Bude rád, když školy budou při pokusném ověřování dávat ministerstvu podněty a zpětnou vazbu o tom, co je potřeba upravit. „Zároveň říkám, že není potřeba se bát nějakého zásadního překopání těch rámcových vzdělávacích programů, naopak mi principiálně jde o upřesnění a lepší orientaci škol,“ řekl Plaga.
V minulosti kritizoval například zavedení povinného druhého cizího jazyka od sedmé třídy. Opakovaně říkal, že by měl být druhý cizí jazyk povinně volitelný. Škola by ho tedy musela nabízet, žáci by si ho mohli vybrat. „Tam zatím všechny studie odborníků, které jsem viděl, směřují k tomu, že bychom se vrátili k tomu povinně volitelnému druhému cizímu jazyku, který je vnímán odborníky jako smysluplnější varianta,“ řekl.
Uvedl, že do toho nebude primárně zasahovat a vtělovat své pocity, chce názor odborníků. To, jaké oblasti se budou v diskusi otevírat, by chtěl vědět do dvou měsíců.
Problém byl podle něj v tom, že ministerstvo školství proces dostatečně neřídilo a neodborně do něj vstupovalo. Chce se soustředit na přípravu kvalitního modelového školního vzdělávacího programu.
