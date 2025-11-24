Rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze bude i příští čtyři roky odborník na komerční bankovnictví Petr Dvořák, v pondělí ho zvolil akademický senát školy. Ekonom a nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík z volby odstoupil. Před hlasováním uvedl, že se nemůže a nechce účastnit a legitimizovat porušení vnitřních předpisů VŠE. Podle člena akademického senátu VŠE za Národohospodářskou fakultu Jana Vondráčka nebyla pozvánka na pondělní jednání senátu zaslaná včas. Předseda akademického senátu VŠE Tomáš Pavelka jeho tvrzení odmítl.
Dvořák získal ve volbě 24 hlasů, potřeba byla nadpoloviční většina hlasů všech 31 členů akademického senátu VŠE. Druhé funkční období by Dvořákovi mělo začít 1. dubna 2026, funkční období je čtyřleté. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu školy prezident Petr Pavel.
Dvořák vede školu od dubna 2022, předtím působil na VŠE jako prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. V letech 2006 až 2014 zastával funkci děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE.
O kolik vydělává víc bakalář než středoškolák? Spočítali jsme, jaké vzdělání se vyplatí
Dvořák po svém zvolení poděkoval senátorům za důvěru. „Jsem za ten výsledek rád, nejen to, že se týká mě. Ale já to beru i trošku z jiného pohledu, že to je jednoznačné vyjádření toho, že nechceme praktiky, které zde představuje pan docent Ševčík,“ řekl po zvolení senátorům Dvořák.
Věnovat by se chtěl modernizaci vzdělávání i vyšší excelenci ve výzkumu. „Chceme motivovat lidi, protože je to všechno na lidech, je to na lidech na fakultách a samozřejmě oni musí chtít,“ řekl novinářům. Znovuzvolení považuje i za potvrzení, že byly jeho předchozí čtyři roky ve funkci úspěšné.
Dvořák odvolal Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE v prosinci 2023, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Ševčík se odvolání bránil soudně, Městský soud v Praze ale koncem letošního února jeho žalobu zamítl. Děkanka fakulty Adéla Zubíková jmenovala Ševčíka v létě 2024 proděkanem pro ekonomiku, letos v březnu na funkci rezignoval, zdůvodnil to nátlakem rektora Dvořáka.
„Věřím tomu, že i fakulta národohospodářská se konečně podívá pravdě do očí a bude se muset podívat i na to, co jí prospívá a co jí neprospívá a v tomto směru dělat razantnější kroky,“ řekl Dvořák novinářům. Na fakultě je podle něj potřeba změnit klima. Fakulta podle něj musí přesvědčit jeho i zbytek školy o tom, že je na správné cestě. V opačném případě se to podle něj může projevit do toho, jak bude fakulta hodnocena v rámci vnitřních i vnějších hodnocení. Pak by podle něj měly zasahovat orgány školy, tedy především rada pro vnitřní hodnocení. O případném rušení fakulty nechce nyní spekulovat, to podle něj nyní není na stole, uvedl.
Dvořák by se podle svého programu chtěl věnovat například dokončení digitální transformace školy či zvelebování univerzitního kampusu. Zaměřit se hodlá na rozvoj studijních programů, cílem je zvýšit odbornost a kompetenci absolventů či na rozvoj studijních programů v angličtině. Podporovat chce výzkumné týmy.
Tvůrčí činnost na univerzitě by podle něj měla být zaměřená na řešení aktuálních společenských problémů, zejména v ekonomické oblasti. Zároveň se chce věnovat rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání na VŠE či začleňování zahraničních pracovníků a doktorandů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist