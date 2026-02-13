Školní stravování dětí mělo od letošního září obsahovat méně cukru, ultrazpracovaných potravin i soli. Jenže nová kuchařka, podle které měly jídelny vařit, vzbudila obrovské vášně. Stěžovali si výrobci granulovaných směsí i zástupci jídelen, kteří tvrdí, že dětem nebude takové jídlo chutnat. Zastání našli u premiéra Andreje Babiše (ANO), ten jim přislíbil, že vyhlášku zruší. Na to reagovali experti, lékaři i zdravotnické iniciativy, kteří se za zdravější obědy postavili. A výsledek? Odklad minimálně o rok a úpravy některých pravidel.
Co se dočtete dál
- O co ve stravovací vyhlášce jde.
- Jaké opatření chce premiér změnit.
- Co výsledku říkají tvůrci změn.
