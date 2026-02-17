Služba Uber Eats se po několikaleté pauze vrátí na český trh. Jde o součást širší evropské expanze, kterou mateřská společnost Uber oznámila v době zostřujícího se boje o miliardový byznys s rozvozem jídla.
Podle tiskové zprávy, kterou mají HN k dispozici, zařadila firma Českou republiku mezi sedm zemí, kde má nově službu otevřít. Vedle Česka jde o Dánsko, Norsko, Finsko, Rakousko, Řecko a Rumunsko. Společnost mluví o největší jednorázové expanzi Uber Eats v Evropě.
Samotné spuštění služby v Česku je naplánováno ještě na letošní rok. Firma zatím nezveřejnila přesné datum ani seznam měst, kde začne rozvážet, očekává se však start v Praze. Aplikace má umožnit objednávky z restaurací i maloobchodních prodejen přímo v rámci platformy Uber, včetně sledování doručení v reálném čase. Služba má být uzpůsobena pro české prostředí včetně jazykové podpory a běžných platebních metod.
Součást širší evropské ofenzivy
Jak upozornil deník Financial Times, Uber chce díky vstupu na sedm nových evropských trhů během příštích tří let navýšit objem hrubých objednávek o další miliardu dolarů. Šéfka globální divize rozvozu Susan Andersonová listu řekla, že je čas v Evropě „zvýšit laťku“ a oživit konkurenci na trzích, kde se dosavadní hráči podle ní příliš zabydleli.
Expanze míří mimo jiné proti finskému Woltu, který v roce 2022 převzala americká DoorDash. Právě Wolt patří v severských zemích k dominantním platformám. Financial Times zároveň připomínají, že evropský trh prochází vlnou konsolidace: investiční skupina Prosus převzala Just Eat Takeaway a DoorDash koupila britské Deliveroo. Uber navíc oznámil plán převzít tureckou rozvážkovou část společnosti Getir.
Podle dat společnosti YipitData, která FT cituje, Uber v posledních letech posílil podíl na klíčových trzích. Ve Spojeném království vzrostl mezi roky 2022 a 2025 z 28 na 38 procent, v Německu z 10 na 26 procent. Firma růst přičítá mimo jiné tomu, že dokáže oslovovat uživatele své přepravní aplikace a nabídnout jim rozvoz jídla v rámci jednoho účtu.
V Česku už jednou skončil
Pro český trh nejde o premiéru. Uber Eats zde fungoval od srpna 2018. Začínal se čtyřmi pražskými restauracemi McDonald’s, později spolupracoval s více než 250 podniky. Konkurenty byly zejména Dáme Jídlo (nynější Foodora), Wolt a později i Bolt Food.
V létě roku 2020 však firma provoz ukončila. Oznámila tehdy, že na českém trhu – stejně jako v Rumunsku, na Ukrajině, v Egyptě, Hondurasu, Saúdské Arábii a Uruguayi – „nevidí jasnou cestu k tomu, aby se stala jedničkou nebo dvojkou v rozvozu jídla“. Šlo podle ní o součást strategie soustředit zdroje na silnější a perspektivnější země. Ukončení se týkalo pouze rozvozu jídla, nikoli přepravní služby Uber, která v Česku pokračovala dál.
Návrat tak přichází do konsolidovanějšího prostředí než před pěti lety. Český trh dnes ovládají především Wolt a Foodora a vstup další globální platformy může znovu otevřít otázku výše provizí, marketingových pobídek i podmínek pro restaurace a kurýry.
Uber zároveň v Česku rozšiřuje i další části svého byznysu. V létě řekl HN šéf českého zastoupení Uberu Štěpán Šindelář, že firma testuje kurýrní službu pro převoz zásilek mezi lidmi a do budoucna chce cílit i na e-shopy. „Věříme, že to může být další pilíř podnikání,“ uvedl.
Česká pobočka je podle Šindeláře dlouhodobě v zisku a loni jí meziročně vzrostl počet jízd zhruba o 30 procent. Výrazným zdrojem byznysu je pražské letiště, kde je Uber od září 2023 jediným oficiálním partnerem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist