Nizozemská investiční společnost Prosus, vlastněná jihoafrickým holdingem Naspers, má ambici stát se evropským šampionem v rozvozu jídel. Už na jaře firma oznámila, že za 4,1 miliardy eur (102,8 miliardy korun) převezme Just Eat Takeaway.com a tento týden k tomu získala i souhlas Evropské komise. Ale ne zadarmo. Regulátoři si vymínili prodej většiny podílu v berlínské společnosti Delivery Hero, kde je Prosus dnes největším akcionářem.
Just Eat Takeaway.com provozuje známé evropské platformy jako Just Eat, Takeaway.com nebo Lieferando. V Česku služba nepůsobí, její značky jsou aktivní hlavně na západoevropských a vybraných středoevropských trzích.
Co se dočtete dál
- Proč Brusel přikázal Prosusu prodat většinu podílu v Delivery Hero.
- Jak vysoká byla pokuta pro Delivery Hero a Glovo a za co přesně ji dostaly.
- Na kterých trzích by spojení Just Eat a Glovo mohlo nejvíc omezit konkurenci.
- Jaké další velké fúze teď probíhají na globálním trhu rozvozu jídel.
