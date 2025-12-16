Slavný francouzský průvodce Michelin vydal první edici nejlepších restaurací v Česku. Hvězdami ocenil devět podniků, které splňují pět jeho přísných kritérií: kvalita použitých surovin, harmonie chutí, mistrovství kulinářských technik, osobitá kuchyně odrážející personu šéfkuchaře a dlouhodobá konzistence menu. Pět hvězdných restaurací je v Praze a čtyři další v regionech – vůbec poprvé v Česku udělil dvě hvězdy. Dalších 18 podniků získalo ocenění Bib Gourmand pro skvělou kuchyni za dobré ceny.
Restaurant Papilio
První dvojhvězda v Česku pro excelentní kuchyni. Elegantní restaurace nedaleko golfového hřiště Albatross u Berouna otevřela před třemi lety a od samého začátku tu hlavní roli hraje důraz na kvalitu a sezonnost. Kuchyni řídí zkušený šéfkuchař Jan Knedla se svým týmem a do degustačního menu, které má šest, osm nebo deset chodů, promítá svou lásku k lokálním surovinám, ze kterých vytváří kreativní pokrmy v dokonalé souhře chutí. Michelinští komisaři ocenili také profesionální servis a obsáhlou vinnou kartu.
Adresa: Tyršova náves 1, Vysoký Újezd
